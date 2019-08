Leipzig

Der seit Anfang Juli als vermisst gemeldete 78-jährige Leipziger ist tot. Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, hatte ein Freund zuletzt am 3. Juni telefonisch Kontakt zu dem Vermissten aufgenommen. Zu diesem Zeitpunkt habe es keinerlei Hinweise auf ein plötzliches Verschwinden des Mannes gegeben.

Ermittlungen ergaben jetzt, dass es sich bei dem Toten, der am 8. August am Ufer des Zwenkauer Sees gefunden wurde, um den vermissten 78-Jährigen handelt. Er soll sich selbst umgebracht haben.

Sollten Sie von Suizidgedanken betroffen sein, können Sie sich an die Telefonseelsorge in Deutschland unter den Nummern (0800) 111 0 111 oder (0800) 111 0 222 oder im akuten Fall an einen Notarzt wenden.

Von CN/fbu