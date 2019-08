Leipzig

Der am Sonntag als vermisst gemeldete 68-Jährige ist zurück im Leipziger Uniklinikum. Er sei in der Nacht zu Dienstag mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Zu seinem Zustand lagen zunächst keine weiteren Informationen vor. Aufgrund seiner Erkrankung könne der Mann nicht sagen, wo er sich nach seinem Verschwinden aufgehalten hatte.

Der 68-Jährige war am Sonntagabend gegen 19 Uhr aus dem Uniklinikum verschwunden. Zuvor war der Mann dort seit etwa einer Woche in Behandlung. Er leide an Demenz und sei größtenteils orientierungslos. Weil er dringend medizinische Betreuung benötigt, hatten die Beamten mit einer Öffentlichkeitsfahndung gesucht.

Von jhz