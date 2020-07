Leipzig

Der vermisste Leipziger aus der Südvorstadt ist wieder da. Der 57-Jährige sei wohlbehalten am Donnerstag im Stadtteil Möckern entdeckt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Er sei in seine Pflegeeinrichtung zurückgebracht worden.

Zuvor war der Mann vier Tage lang gesucht worden. Den Angaben nach verschwand er am Montag aus dem Garten eines Pflegeheims im Leipziger Süden. Der Mann habe wegen einer Krankheit Schwierigkeiten im Alltag und könne sich weder zeitlich noch örtlich orientieren.

Anzeige

Deswegen schlossen die Beamten nicht aus, dass ihm etwas zustoßen könne. Doch am Freitag gab die Polizei schließlich Entwarnung.

Weitere LVZ+ Artikel

Von fbu/jhz