Leipzig

Die Polizei geht von einem politischen Motiv aus: Drei Vermummte haben in der Mensa der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) in der Leipziger Karl-Liebknecht-Straße einen 21-Jährigen angegriffen. Wie das sächsische Landeskriminalamt ( LKA) am Freitag mitteilte, ereignete sich die Tat am Donnerstag gegen 13 Uhr. Behördenangaben zufolge hielten die Angreifer ihr Opfer offenbar für einen Rechtsradikalen und verpassten dem jungen Mann einen Faustschlag ins Gesicht. Er musste danach ambulant behandelt werden.

Ermittler suchen Zeugen

Das Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum (PTAZ) beim LKA hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die sich am Tatort aufgehalten und etwas beobachtet haben. Zeugen wenden sich an die Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1 in Leipzig, Telefon: 0341 96646666.

Von F. D.