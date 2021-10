Verpuffung in Alexander – Polizei prüft Zusammenhang mit anderen Fällen

Leipzig

Nach einer Verpuffung in einem Mehrfamilienhaus in der Leipziger Alexanderstraße am Montagvormittag ermittelt die Polizei wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion. Zudem bestätigte Polizeisprecher Olaf Hoppe, dass überprüft wird, ob es einen Zusammenhang zu Explosionen im Leipziger Westen gibt. In den vergangenen Monaten waren dort mehrfach Gegenstände detoniert.

So explodierte am Leipziger Stadthafen Mitte August ein Paket, nachdem ein Passant dagegen getreten hatte. Der Mann wurde leicht im Gesicht und an den Beinen verletzt. Auch Ende Mai kam es in einem Einkaufsmarkt im Zentrum-West zu einer Detonation, als ein Marktbesucher eine Pfandflasche in einen Automaten einführte. Ende August explodierte auf der Jahnallee ein Päckchen. Die Polizei hatte daraufhin die Bevölkerung aufgefordert, Vorsicht walten zu lassen und verdächtige Objekte zu melden.

Lesen Sie auch Nach Explosionen: Leipziger melden vermehrt verdächtige Päckchen

Bei der Verpuffung am Montag hatte sich gegen 9 Uhr der 34-jährige Mieter verletzt und wurde zur Behandlung in ein Krankhaus gebracht. Am Ort der Explosion waren Spezialisten der Spurensicherung im Einsatz, die nach Beweismitteln suchten. Ebenso waren die Experten des Landeskriminalamtes Sachsen für unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen vor Ort. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, konnte noch nicht beziffert werden.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von anzi