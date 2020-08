Verscharrte Leiche in Leipzig: Mordprozess nach über zwei Jahren geplatzt

Leipzig

Ein bereits seit mehr als zwei Jahren laufender Prozess um ein verscharrtes Mordopfer in Leipzig ist am Donnerstag geplatzt. Das bestätigte eine Sprecherin des Landgerichts Leipzig auf Anfrage. Hintergrund dafür ist, dass die wohl längste am Landgericht laufende Strafverhandlung nicht mehr termingerecht mit einem Urteil beendet werden könnte. Der Vorsitzende Richter der 3. Strafkammer geht Ende dieses Monats in den Ruhestand. Inzwischen habe aber ein in der Türkei lebender Zeuge und ursprünglicher Mitangeklagter bekanntgegeben, dass er zu dem Fall aussagen möchte, hieß es am Donnerstag. Eine kurzfristige Vernehmung dieses Mannes sei jedoch nicht mehr möglich.

Auftakt im Mai 2018

Auftakt des Prozesses war bereits im Mai 2018. Laut Anklage soll ein Trio im Herbst 2014 einen 42-jährigen Mann überwältigt, gefesselt, erwürgt und vergraben haben. Der Leichnam wurde erst im November 2017 nach Hinweisen eines der Angeklagten gefunden. Bei dem Opfer handelt es sich um den türkischen Geschäftsmann Mehmet I., dessen sterbliche Überreste die Polizei auf einem Gewerbeareal an der Dessauer Straße, Ecke Apelstraße, entdeckte.

Anzeige

Zum Prozessauftakt am Landgericht Leipzig: Hauptangeklagter Hüseyin D. mit seinen Verteidigern Curt-Matthias Engel (links) und Ines Kilian. Quelle: A. Kempner

Weitere LVZ+ Artikel

Allerdings hatte schon der Auftakt mit Hindernissen begonnen, weil einer der drei Beschuldigten fehlte, sodass die Anklage gar nicht erst verlesen wurde. Schließlich trennte die 3. Strafkammer das Verfahren gegen diesen Mann ab, der erkrankt war und der jetzt überraschend aussagen will. Ismail Ö. (25) wird bislang mit einem internationalen Haftbefehl gesucht. Er soll sich in der Türkei aufhalten. Das Gericht hätte ihn anhören müssen.

In dem Indizienprozess, der deshalb bislang nur gegen zwei Männer geführt wurde, gab es immer wieder neue Wendungen, Beweisanträge oder auch Anträge der Verteidigung, die Richter wegen Befangenheit abzulehnen.

Bereits 75 Prozesstage

Am Donnerstag lief nun der bereits 75. Verhandlungstag gegen Hüseyin D. (51), einen Deutschen türkischer Herkunft, und Hasan M. (47), einen wegen gemeinschaftlichen Totschlags mitangeklagten Bosnier. Die 3. Strafkammer hatte Termine bis 28. August anberaumt. In dieser Zeit hätte der Prozess nicht mehr beendet werden können. Es handelte sich aktuell wohl um die längste am Landgericht Leipzig laufende Strafverhandlung.

Das Verfahren muss nun von Neuem begonnen werden.

Von Sabine Kreuz