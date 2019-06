Leipzig

In einem Versorgungshaus der Leipziger Verkehrsbetriebe im Dölziger Weg ist am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, wurde vor dem Brand in das Gebäude eingebrochen.

Ein Straßenbahnfahrer hatte die Flammen bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Das Feuer konnte durch Kameraden der Berufsfeuerwehr Leipzig-Südwest und der Freiwilligen Feuerwehr Grünau schnell gelöscht werden.

Vor Ort wurden am Versorgungshaus Einbruchsspuren sichergestellt: Unbekannte drangen demnach gewaltsam in das Gebäude ein, indem sie ein Fenster aufhebelten. Nach jetzigem Ermittlungsstand wurden im Aufenthaltsraum diverse Möbel und eine Zimmertür in Brand gesetzt. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Auch die Höhe des entstandenen Schadens kann noch nicht benannt werden.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können. Sie werden gebeten, sich im Polizeirevier Südwest in der Ratzelstraße 222 oder telefonisch unter (0341) 94 60 0 zu melden.

Von fbu