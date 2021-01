Versuchte Sprengung von zwei Fahrkartenautomaten in Leipzig und Umgebung

Leipzig

Der erste Sprengungsversuch ereignete sich am Samstagmorgen in Leipzig-Eutritzsch. An der S-Bahn Haltestelle Essener Straße versuchten unbekannte Tatverdächtige gegen sechs Uhr früh einen Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn AG mittels Pyrotechnik zu sprengen. Der Versuch misslang allerdings. Es gelang den Unbekannten nicht, durch die Sprengung an die Geldkassette und die Ticketrollen zu gelangen. Trotzdem wurde der Automat beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

Sachschaden von 15.000 Euro

Schon in der nächsten Nacht ereignete sich ein ähnlicher Vorfall, dieses Mal in Machern im Landkreis Leipzig. Auch hier versuchten unbekannte Tatverdächtige am Sonntag gegen drei Uhr früh den Fahrkartenautomat an der S-Bahn-Station Machern mit Pyrotechnik zu sprengen. Der Automat wurde durch die Explosion erheblich beschädigt. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Aber auch bei diesem Versuch gelang es den Tätern nicht, an die Geldkassette zu gelangen.

Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen wegen Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion aufgenommen.

