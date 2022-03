​Versuchte Vergewaltigung am Kulkwitzer See – Polizei sucht Zeugen

Leipzig

Die Polizei in Leipzig sucht nach einem versuchten Sexualdelikt am Kulkwitzer See nach Zeugen. Am vergangenen Sonnabend war eine 46 Jahre alte Frau an der Straße am See/Zingster Straße gegen 21.20 Uhr zu Fuß unterwegs. Dort traf sie auf einen ihr unbekannten Mann, wie die Beamten berichten. Ihr Peiniger habe sie gewaltsam zu Boden gestoßen und anschließend versucht, sie zu entkleiden. Die Frau schrie laut um Hilfe. „Der Tatverdächtige hat nun von ihr abgelassen und ist auf dem Radweg in Richtung Tankstelle an der Lützner Straße geflüchtet“, teilte die Polizei weiter mit. Bei dem Übergriff sei die Frau leicht verletzt worden.

Der Mann wird so beschrieben: Er ist zwischen 25 und 45 Jahren alt, rund 1,65 Meter groß, hat eine normale Statur, ein rundliches Gesicht und eine helle Hautfarbe. Bekleidet sei er mit einer dunklen Winterjacke aus synthetischem Material, einer schwarzen dicken Trainingshose, dunklen Schuhen und einer dunklen, dünnen Mütze gewesen.

Kurz vor dem Übergriff sollen in unmittelbarer Nähe zwei Personen mit zwei Hunden unterwegs gewesen sein. Beide Tiere trugen blaue Leuchthalsbänder. Die Polizei, die nun wegen Körperverletzung und versuchter Vergewaltigung ermittelt, sucht die Hundehalter als Zeugen. Auch alle anderen Personen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, Tel. (0341) 966 4 6666 entgegen.

Von mro