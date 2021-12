Versuchte Vergewaltigung zur Mittagszeit in der Südvorstadt

Leipzig

Wegen versuchter Vergewaltigung in Leipzig sitzt ein 37 Jahre alter Mann seit Montag in Untersuchungshaft. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Den Erkenntnissen der Beamten zufolge hat sich der Tatverdächtige am vergangenen Sonntag gegen 12.30 Uhr an der Zwickauer Straße/Ecke Richard-Lehmann-Straße einer 38-Jährigen genähert, habe dann sein Opfer gepackt und gewaltsam zu Boden gedrückt.

Passanten halten Peiniger fest

„Der Mann versuchte sie unter weiterer Anwendung von Gewalt zu entkleiden, was ihm teilweise auch gelang“, teilte die Polizei weiter mit. Die Frau habe sich gewehrt und um Hilfe geschrien. Herbeieilende Passanten hätte die 38-Jährige aus ihrer Lage befreit und ihren Peiniger bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Die Frau sei bei dem Übergriff verletzt worden und musste ambulant behandelt werden.

