Leipzig

Der Tatvorwurf lautet versuchter Mord und schwere räuberische Erpressung. Die Leipziger Polizei sucht nach einem Überfall in der Straße des 18. Oktober nach Zeugen. Der Übergriff ereignete sich den Beamten zufolge bereits am 13. April. Unklar ist, weshalb die Ermittler erst jetzt darüber informieren.

Am Abend des Tages gerieten der 19 Jahre alte Tatverdächtige und sein 17-jähriges Opfer am Bayerischen Bahnhof aneinander. Mit dabei war eine weitere Person, die die Polizei als Zeugen bezeichnet. Im Laufe des Streits, der sich zwischen 22.15 und 22.30 Uhr ereignete, sei der 17-Jährige in die Straße des 18. Oktober geflüchtet, bis zum Hauseingang Nummer 2.

„Dem Tatverdächtigen liegt zur Last, sein Opfer mit einem spitzen Gegenstand schwer verletzt und nachfolgend von diesem Bargeld gefordert zu haben“, teilte die Polizei mit. Der 17-Jährige habe seinem deutschen Widersacher das Geld übergeben. Eine Summe nannten die Ermittler nicht. Weitere Details liegen noch im Dunklen. Die Kriminalisten suchen deshalb nach Zeugen der Tat.

Sie fragen insbesondere:

Wie lief das Aufeinandertreffen ab?

Was passierte während der Auseinandersetzung?

Wie erfolgte die Flucht des mutmaßlichen Täters?

Wie wurde das Opfer versorgt?

Hinweise nehmen die Beamten der Leipziger Polizeidirektion in der Dimitroffstraße 1, 04107 Leipzig oder unter der Telefonnummer: 0341/966 4 6666 entgegen.

Von Matthias Roth