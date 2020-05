Versuchter Mord in Sushi-Lokal: Urteilsverkündung vertagt

Leipzig

Im Prozess um versuchten Mord in einem Leipziger Sushi-Lokal ist der ursprünglich für Mittwoch, 13. Mai, vorgesehene Abschluss vertagt worden. Grund: die Erkrankung eines Verfahrensbeteiligten. Als neuen Termin nannte das Landgerichts den 2. Juni.

Anschlag oder Notwehr?

Wie berichtet, geht es in dem Fall um die Frage: War es ein exzessiver Mordanschlag oder Notwehr? Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Tuan T. (61), der als Kurierfahrer in dem Restaurant an der Kreuzung Härtelstraße/Peterssteinweg tätig war, schwere Messer-Angriffe auf den Koch (54), den Restaurantchef (51) und eine Mitarbeiterin (18) vor. Auslöser der blutigen Auseinandersetzung am 1. Oktober 2019 soll ein Streit um Lohnzahlungen gewesen sein.

Verteidiger will Gutachten

Nach Darstellung des Angeklagten handelte es sich aber um Notwehr. Er habe wegen der Lohn-Differenzen seinen Job hinschmeißen wollen; daraufhin sei er von dem Vorgesetzten und einem Koch überwältigt worden. Er habe sich nur verteidigt.

Die Richter müssen noch über einen Beweisantrag von Verteidiger Christian Friedrich entscheiden. Der Anwalt hält ein augenärztliches Gutachten für notwendig. Sein Mandant sei zur Tatzeit nahezu blind gewesen, nachdem er die Brille verloren hatte. Deshalb könne er über die Verletzungen der Kontrahenten nichts sagen.

Von Sabine Kreuz