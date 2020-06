Leipzig

Bei einem versuchten Raub ist am Freitagabend gegen 18 Uhr in Lindenau eine Person verletzt worden. Der Verletzte und der Täter kannten sich, wie die Polizei mitteilt. Beide gerieten in Streit, nachdem der Täter verlangte, dass ihm der Geschädigte sein Handy geben sollte.

Daraufhin kam es zu einer Schlägerei an deren Ende, der Täter dem Geschädigten in den Bauch stach. Laut Polizei wurde der Geschädigte dabei nur leicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Anzeige

Weitere LVZ+ Artikel

Von RND/mot