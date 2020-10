Versuchter Totschlag: Angreifer nach Bluttat am Hauptbahnhof weiter auf der Flucht

Leipzig

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nach einer brutalen Auseinandersetzung, bei der am Montagabend ein 19-Jähriger lebensbedrohliche Verletzungen erlitt, wegen versuchten Totschlags. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Der weiterhin flüchtige Täter hat am Montag gegen 19 Uhr auf dem Willy-Brandt-Platz mehrfach mit einem „gefährlichen Gegenstand“ auf sein Opfer eingestochen. Der junge Mann musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Weder zu seinem aktuellen Zustand, noch zum Ermittlungsstand machte die Polizei am Nachmittag Angaben.

Das Umfeld des Hauptbahnhofs wurde in den vergangenen Jahren mehrfach Schauplatz blutiger Auseinandersetzungen. So wurden unter anderem im Mai und im Dezember vergangenen Jahres Männer auf dem Willy-Brandt-Platz durch den Einsatz von Messern verletzt.

Von anzi/iro