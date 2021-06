Versuchter Totschlag an Bushaltestelle: Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung

Leipzig

In der Merseburger Straße sind am Mittwoch zwei Männer an einer Bushaltestelle aneinandergeraten. Dabei wurde ein 61-Jähriger schwer verletzt. Die Auseinandersetzung im Leipziger Westen ereignete sich gegen 16:40 Uhr.

Der unbekannte Täter floh nach dem Angriff zu Fuß in Richtung Queckstraße. Es wurden Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Totschlags aufgenommen. Polizei und Staatsanwaltschaft bitten nun um Mithilfe aus der Bevölkerung und haben einen Zeugenaufruf gestartet.

Beschreibung des Tatverdächtigen:

Das geschätzte Alter des Tatverdächtigen wird mit Mitte 50 angegeben. Der Mann hat nach Angaben der Polizei ein mitteleuropäisches Aussehen und ist circa 1, 65 m bis 1, 75 m groß. Er sei korpulent, habe ein dickliches Gesicht und helle graublonde kurze Haare und eine kleine Glatze auf dem Kopf. Der Unbekannte trug eine Brille mit silbernem Rand und war mit einer langen Hose (eher hell) und gelbem Oberteil (T-Shirt mit leicht bräunlichen Querstreifen) bekleidet.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die die Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern oder die Flucht des Tatverdächtigen beobachtet haben oder sogar Foto- und Videoaufzeichnungen davon gemacht haben. Ebenso werden Kenntnisse über die beteiligten Personen und die Hintergründe benötigt.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder dem unbekannten Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, Tel. (0341) 966 4 6666 zu melden.

Von LVZ