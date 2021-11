Versuchter Totschlag bei illegaler Party in Leipzig

Leipzig

Nach einem Streit zwischen einem Jugendlichen und einem Mann liegt jetzt ein Beteiligter im Krankenhaus und der andere sitzt in Untersuchungshaft. Zwischen den beiden Deutschen soll es nach Angaben der Polizei in der Nacht zum Sonnabend gegen 1 Uhr bei einer illegalen Party zur Auseinandersetzung gekommen sein. Die Widersacher hatten mit weiteren Personen im ehemaligen Bahnhofsgebäude in Leutzsch Am Ritterschlösschen illegal gefeiert.

Mit spitzem Gegenstand angegriffen

Den Angaben der Beamten zufolge hatte der 36-Jährige mit einem spitzen Gegenstand den 16-Jährigen angegriffen. Der Jugendliche sei dabei lebensbedrohlich verletzt worden, hieß es. Auch der mutmaßliche Täter habe Blessuren bei der Auseinandersetzung davongetragen. Beide Personen mussten in eine Klinik eingeliefert werden. Der Grund für den Streit ist noch unklar.

Im Krankenhaus stellten die Helfer dann beim 36-Jährigen auch noch eine Corona-Infektion fest. Die Polizei appelliert deshalb an alle Teilnehmer der Party, sich dringend testen zu lassen. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, seien noch rund 20 Personen angetroffen worden. Zeugen berichten von bis zu 50 Feiernden in dem Gebäude.

Am Sonntag wurde der 36-Jährige schließlich dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Er ordnete Untersuchungshaft an. Der Tatvorwurf lautet versuchter Totschlag.

Von mro