Leipzig

Knapp drei Wochen nach einem Angriff auf einen 17-Jährigen ermittelt die Leipziger Polizei wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und sucht nun Zeugen des Vorfalls. Wie jetzt bekannt wurde, erlitt der junge Mann schwere Verletzungen im Bauchbereich.

Wie die Beamten in einem Zeugenaufruf mitteilten, kam es am 21. Dezember gegen 0.10 Uhr im Bereich der Turner- und Sternwartenstraße zu einer verbalen Auseinandersetzung, die für den 17-Jährigen mit einem stationären Aufenthalt im Krankenhaus endete. Er befand sich jedoch nicht in Lebensgefahr. Weitere Personen wurden bei der Auseinandersetzung ebenfalls verletzt. Nach Informationen der Polizei sollen sich nach der Tat mehrere Personen vom Ort des Geschehens in Richtung Roßplatz entfernt haben.

Die Beamten ermitteln in diesem Fall gemeinsam mit der Leipziger Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und suchen dringend Zeugen, die Angaben zu den Ereignissen aus der Tatnacht machen können. Sie werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter (0341) 96 64 66 66 zu melden.

Von fbu