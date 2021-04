Video vom Leipziger Millionen-Coup: So lief der Einbruch beim Juwelier

Leipzig

Wir sehen dunkel gekleidete Männer kurz vor ihrem Millionen-Coup. Im Laufschritt kundschaften sie das Umfeld des Juweliers in der Leipziger Petersstraße aus. Auf der ersten Aufnahme der Überwachungskamera von der Mädler-/Messehofpassage zeigt die Uhr 3.12 Uhr. Etwa 41 Minuten später rammt ein dunkelblauer Skoda mit voller Wucht das Sicherheitsrolltor des Geschäfts. Was die Leipziger Polizei am Freitag veröffentlichte, sind Bilder eines der spektakulärsten Einbrüche der letzten Jahre in Leipzig. Die Ermittler hoffen, auf diese Weise der offenbar hochprofessionellen Diebesbande auf die Spur zu kommen.

Trio komplett maskiert

Beim Blick auf die Überwachungsaufnahmen wird klar: Es waren mindestens drei komplett maskierte Täter, die offenbar sehr genau wussten, was sie wollten. Schon Stunden nach der Tat hatte dies auch eine Zeugin gegenüber der LVZ ausgesagt.

Zu sehen ist, wie der gestohlene Skoda durch die Passage zum Geschäft fährt, nachdem er vom Neumarkt kommend nach links in die Mädler-/Messehofpassage eingebogen war. Es ist 3.52 Uhr. Allerdings: Sekunden später muss der Wagen schnell rückwärts fahren, weil in der Petersstraße plötzlich ein Lieferfahrzeug kommt. Als die Gefahr vorüber ist, fährt der Skoda weiter. Es ist 3.53 Uhr.

Mit Auto durch Passage

Von der Fußgängerzone in der Petersstraße rast das Auto dann mit Wucht in das Rolltorgitter des Geschäftes. Meterweit fliegt die Tür ins Ladeninnere. Kurz darauf rennen drei Einbrecher hinein, ausgerüstet mit riesigen karierten Einkaufstaschen. Mit Zimmermannshammer und Fäustel zerschlagen sie Vitrinen, raffen in Windeseile ihre Beute zusammen. Sie gehen dabei keineswegs wahllos vor. Einige Vitrinen inspizieren sie lediglich – und lassen sie links liegen. Es ist ein offenkundig abgestimmtes Vorgehen, effizient und ohne Hektik.

Schon um 3.56 Uhr fliehen die Uhren-Diebe in einem gestohlenen Mazda CX-5 vom Tatort zurück durch die Passage Richtung Neumarkt. Der weiße SUV war nach Informationen der Polizei rückwärts vom Neumarkt kommend in die Mädler-/Messehofpassage gefahren und wartete am Ausgang Petersstraße, bis die Tatverdächtigen zurückkamen. Wie berichtet, erbeuteten die Unbekannten mehr als hundert Luxusuhren im Millionenwert. Der Sachschaden wird auf etwa 90 000 Euro beziffert.

Zur Galerie Nach dem Auto-Einbruch bei einem Juwelier in der Leipziger Petersstraße hat die Polizei Aufnahmen von Überwachungskameras veröffentlicht.

Geschäft vorher ausgekundschaftet

Von den Tätern fehlt aktuell jede Spur. Nur ihre Autos wurden inzwischen entdeckt. Den Skoda hatten sie ohnehin am Tatort zurückgelassen. Am Donnerstag entdeckte dann ein Jogger in der Anton-Bruckner-Allee auf einem Parkplatz vor einem Waldweg an den Straßenbahnschienen den weißen Mazda. Er war ebenso wie der Skoda kurz vor dem Einbruch in der Holbeinstraße gestohlen worden. Außerdem war dort ein ebenfalls geklauter schwarzer Mazda CX-5 abgestellt, der in der Zeit von Sonntag bis Montag in der Sebastian-Bach-Straße abhanden gekommen war. Welche Rolle dieses Fahrzeug bei der Tat gespielt haben könnte, ist derzeit noch nicht ganz klar.

Aktuell geht die Kripo davon aus, dass die Einbrecher das Juweliergeschäft ein bis zwei Tage vorher ausspioniert haben könnten. Da auch Parallelen zu ähnlichen Fällen im Bundesgebiet geprüft werden, gilt es als nicht unwahrscheinlich, dass die Bande gar nicht aus Leipzig stammt. So waren Anfang Februar Schmuckdiebe in ein Juweliergeschäft in Hannover gerast. Der Wert ihrer Beute lag im sechsstelligen Bereich. Vergleichbare Einbrüche gab es zuletzt unter anderem auch in Bamberg, Frankfurt/Main und Stuttgart.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gesucht werden deshalb Zeugen, die im Zeitraum vom 16. April bis zur Tatnacht Personengruppen von mindestens drei Personen – vorwiegend Männer – beobachteten, die sich in Hotels, Pensionen oder privat eingemietet haben. Ebenso wichtig wären für die Polizei Hinweise darauf, „dass sich drei oder mehr Personen im Nahbereich des Juweliers und der angrenzenden Passagen aufhielten und die untypisch für Touristen, Passanten oder Kaufinteressierte agierten“. Zudem könnten Beobachtungen zu den Pkw-Diebstählen im Stadtteil Schleußig wichtig sein.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1, Telefon (0341) 96 64 66 66, entgegen.

Von Frank Döring