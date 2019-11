Leipzig

In dem Hinterhof einer Leipziger Gaststätte in der Südvorstadt haben in der Nacht zum Mittwoch vier Container gebrannt. Laut Informationen der Leipziger Polizei verschafften sich Unbekannte gegen 1.25 Uhr in der Nacht gewaltsam Zugang zum Abfallplatz der Gaststätte und zündeten einen der dort stehenden vier 1.100-Lieter-Abfallcontainer an. Die Flammen griffen dann auf die drei anderen über. Obwohl Feuerwehrleute schnell vor Ort waren, brannten die vier Abfallbehälter vollständig nieder. Die Gesamthöhe des Schadens ist noch unklar.

Von ps