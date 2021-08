Leipzig

Nach vier Fällen von Explosionen im Leipziger Zentrum-West, bei denen zwei Menschen verletzt wurden, warnt die Polizei seit Montag vor „kleinen Paketen, die auf öffentlichen Wegen und Plätzen deponiert wurden“. Diese könnten schon beim Dagegentreten oder dem bloßen Aufheben eine Verpuffung auslösen, erklärte Behördensprecher Olaf Hoppe. Beim Fund eines entsprechenden Objektes solle der Notruf 110 der Leipziger Polizei gewählt werden.

Elektrogerät-Verpackung explodierte auf Gehweg

Hintergrund sind vier Fälle seit Ende Mai im Westen der Stadt – ein Zusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden. Der jüngste Fall ereignete sich am vergangenen Wochenende auf der Jahnallee gegenüber der Arena, zwischen Marschnerstraße und Coblenzer Straße. Am Sonntagmorgen gegen 9.30 Uhr griff ein 36-jähriger Spaziergänger nach einer auf dem Gehweg liegenden Pappverpackung. In diesem Moment explodierte das Päckchen. Der Mann wurde an der rechten Hand und am Unterbauch verletzt und musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Nach LVZ-Informationen hatte das Paket den Anschein einer hochwertigen Elektronikgerät-Verpackung.

Wer die Sprengvorrichtung deponierte und warum sie dort abgelegt wurde, ist bislang völlig unklar. Ein Bekennerschreiben gebe es nicht, so Polizeisprecher Hoppe auf LVZ-Anfrage. Auch auf ein politisches Motiv deute bislang nichts hin. Das Fachkommissariat für gemeingefährliche Straftaten der Kripo hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion aufgenommen und sieht drei zurückliegende Fälle im möglichen Kontext.

Diese drei Explosionen prüfen die Ermittler

Fall 1: Am 16. August trat kurz nach Mitternacht ein Spaziergänger am Leipziger Stadthafen gegen ein Päckchen am Boden. Es lag im Bereich des nur teilweise beleuchteten Fußweges. Dabei kam es zu einer Detonation, wodurch der Mann oberflächlich an Beinen und im Gesicht verletzt wurde.

Fall 2: Am 6. Juni wurde ein unbekannter Sprengsatz in einem Kleidercontainer im Bereich der Käthe-Kollwitz-Straße/Friedrich-Ebert-Straße deponiert, offenbar um diesen zu zerstören. Durch die Explosion wurde der Container deformiert und beschädigt. Vor Ort wurde eine weitere Sprengvorrichtung festgestellt und vorsorglich durch Spezialisten des Landeskriminalamtes gesprengt.

Fall 3: Ende Mai wurde die Polizei zu einen Einkaufsmarkt im Zentrum-West gerufen. Dort war es, nachdem ein Kunde seinen Leergutbon an einem Pfandautomaten zog, zu einer Explosion im hinteren Teil der Anlage gekommen. Die Kripo fand bei ihren Ermittlungen heraus, dass der Inhalt einer ins Walzwerk gelangten PET-Flasche die Verpuffung im Automaten verursacht hatte.

Alle Fälle würden nun hinsichtlich möglicher Verbindungen geprüft. Wodurch die Explosionen genau ausgelöst wurden, teilte die Behörde nicht mit. Die Ermittlungen stünden noch am Anfang, so Polizeisprecher Hoppe. Es gehe aktuell darum, die Bevölkerung zu sensibilisieren. Sowohl Bewohnerinnen und Bewohner des Zentrums-West, insbesondere Kinder, aber auch Gäste sollten bei verdächtigen Funden wachsam sein und die Polizei informieren.

Zeugen gesucht

Zur Aufklärung der Taten werden Zeugen gesucht: Wer in den vergangenen Wochen im Zentrum-West Personen wahrnahm, die Gegenstände an Altkleidercontainern sowie auf Fußwegen ablegten, wird gebeten, sich bei der Kripo in der Dimitroffstraße 1, 04107 Leipzig, Tel. (0341) 96 64 66 66 zu melden.

Von Robert Nößler