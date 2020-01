Vier Jahre Haft für Brandstifter – selbst in eigenem Haus gezündelt

Leipzig

Mit vier Jahren Haft endete der Prozess gegen einen Brandstifter aus Grünau. Das Landgericht ordnete zudem die Unterbringung des 31-jährigen Leipzigers in einer Entziehungsanstalt an.

Dem Urteil der 5. Strafkammer zufolge hatte Rainer S. als Mieter in der Offenburger Straße sowohl in seinem Mehrfamilienhaus als auch in der Nachbarschaft gezündelt. So legte er am 30. Januar 2019 Feuer in einer Kellerbox, in dessen Folge Versorgungsleitungen beschädigt und Bewohner durch Rauchgase in Gefahr gerieten. Sachschaden: 50 000 Euro.

Bereits Vorstrafen

Zudem hatte der Angeklagte eine Fußmatte im Treppenhaus und in einer Abstellkammer in der 5. Etage etliche Gegenstände entzündet. Das Gebäude musste evakuiert werden. Laut Gericht gab der arbeitslose Mann als Motiv Langeweile an. Wegen kleinerer Delikte ist er bereits vorbestraft. Die Staatsanwaltschaft plädierte auf vier Jahre Haft; Verteidiger Malte Heise hielt maximal drei Jahre und vier Monate für ausreichend.

Von S. K.