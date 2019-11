Vier Jahre Knast nach tödlicher Schlägerei in Leipziger Nachtclub

Leipzig

Nach einer durchzechten Nacht soll er seinen Kollegen erschlagen haben: Arbeiter Deividas R. (31) ist am Mittwoch wegen einer folgenschweren Prügelei in einem Nachtclub in Leipzig-Eutritzsch von der 1. Strafkammer des Landgerichts zu vier Jahren Haft wegen Totschlags verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte sogar sechseinhalb Jahre gefordert, die Verteidigung hingegen auf Körperverletzung mit Todesfolge plädiert.

Der Litauer war in der Nacht zum 17. März mit seinem Landsmann Robertas V. (33) durch die Stadt gezogen. Schließlich landeten beide Männer in einem Etablissement in der Dessauer Straße. Im Prozess berichtete der Angeklagte, man wollte „zu einem Puff fahren, um Spaß zu haben“. Doch dann habe man sich die Damen nicht leisten können. Auf dem Video einer Überwachungskamera des Clubs ist zu sehen, was die Litauer stattdessen stundenlang machten: Sie tranken Bier und Schnaps, starrten immer wieder auf ihre Smartphones.

Brief an Mutter des Opfers

Als Deividas R. am Morgen an einem Beistelltisch im Shisha-Raum des Clubs einschlief, weckte ihn sein Kollege, stupste ihn an. Gegen 7.45 Uhr, kurz bevor der Club normalerweise schließt, standen sich die beiden Litauer gegenüber und stritten sich. Worüber, geht aus den Überwachungsbildern nicht hervor. Und der Angeklagte sagte aus, sich nicht erinnern zu können.

Plötzlich schlug Robertas V. einmal zu, worauf sein Gegenüber völlig ausrastete. Den Aufnahmen zufolge, die das Gericht ausführlich in Augenschein nahm, prügelte Deividas R. seinen Landsmann zu Boden und trat dann auch noch mehrmals gegen den Kopf seines schon bewusstlosen Kontrahenten. Schließlich ging er auch noch mit einem Beistelltisch aus Metall auf Robertas V. los.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft erlitt das Opfer Blutungen im Schädel-Innenraum und einen Herzstillstand. Zwar gelang es Rettungskräften, den Litauer zunächst wiederzubeleben. Doch am 24. März starb er im Krankenhaus. Wie Verteidiger Matthias Luderer im Prozess erklärte, bereue sein Mandant die Tat. Er habe der Mutter des Opfers einen Brief des Bedauerns übersandt.

Von Frank Döring