Vier Männer berauben 25-Jährigen auf Leipziger Augustusplatz

Ein 25-Jähriger ist Dienstagnacht am Augustusplatz von mehreren Männern angegriffen worden. Erst wurde er von einem Fremden nur nach einer Zigarette gefragt, doch dabei blieb es nicht. Drei Männer kamen dazu und versuchten, ihm seine Tasche zu entwenden. Der junge Mann wehrte sich und ging in der Auseinandersetzung zu Boden. Laut Polizei tritten die vier Verdächtigen auf den 25-Jährigen ein und verlangten weiterhin nach dem Inhalt seiner Tasche. Er übergab den vier Männern daraufhin einen mittleren zweistelligen Geldbetrag, woraufhin diese sich vom Augustusplatz entfernten.

Kurz vor 4 Uhr konnten die vier Männer von Beamten in der Petersstraße gestellt und ihre Personalien überprüft werden. Es wurden Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen. Die Polizei bittet weiterhin um Hinweise zum Sachverhalt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig oder unter 0341 966 4 6666 zu melden.

