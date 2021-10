Vier Menschen bei Wohnungsbrand in Leipzig verletzt

Leipzig

Am Donnerstagabend wurden vier Personen bei einem Wohnungsbrand in der Arthur-Nagel-Straße schwer verletzt. Wie die Polizeidirektion Leipzig am Freitagmorgen erklärte, sei das Feuer gegen 21.45 Uhr in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Demnach wurde das Treppenhaus des Gebäudes im Leipziger Süden stark verqualmt.

Neben dem 38-jährigen Mieter wurden drei weitere Menschen verletzt und mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Zur Brandursache konnte zunächst noch keine Angabe gemacht werden, auch die Höhe des Sachschadens wurde noch nicht beziffert. Ferner hieß es, die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen übernommen.

Von LVZ/flo