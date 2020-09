Vier Unfälle mit Fahrradfahrern in Leipzig

Leipzig

Gleich vier Mal hat es am Donnerstag in Leipzig und Umgebung zwischen Fahrrad- und Autofahrern gekracht. Der erste Unfall passierte laut Polizei am Vormittag in Borsdorf im Ortsteil Panitzsch. Als gegen 9.30 Uhr ein Autofahrer auf der Otto-von-Guericke-Straße nach rechts auf die Panitzscher Straße abbog, übersah er eine 61-jährige Radfahrerin, die in stadteinwärtige Richtung fuhr. Der Autofahrer touchierte das Fahrrad am Vorderrad, woraufhin die Frau stürzte und sich leicht verletzte.

Wenig später gegen 9.45 Uhr ereignete sich ein zweiter Unfall in Leipzig-Gohlis. Dort übersah ein 71-jähriger Autofahrer beim Rechtsabbiegen auf die Georg-Schumann-Straße einen auf der falschen Seite fahrenden Fahrradfahrer. Der 22-Jährige stürzte und musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden.

Anzeige

Gegen 15 Uhr stieß auf der Kreuzung Otto-Schmiedt-Straße/ Hans-Driesch-Straße in Leipzig-Leutzsch eine 83-jährige Autofahrerin beim Abbiegen mit einem 18-Jährigen Fahrradfahrer zusammen, der geradeaus in die entgegengesetzte Richtung fuhr. Der junge Mann musste ebenfalls ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Durch den Zusammenstoß entstand ein Schaden von 5000 Euro.

Weitere LVZ+ Artikel

Der vierte Unfall ereignete sich gegen 16.15 Uhr in Leipzig-Heiterblick. Eine Autofahrerin fuhr auf der Torgauer Straße stadteinwärts, als sie beim Linksabbiegen auf die Portitzer Allee eine auf dem Radweg fahrende Fahrradfahrerin nicht beachtete. Die 34-Jährige stürzte und kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Von ebu