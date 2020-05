Leipzig

Bei einem Unfall im Leipziger Osten sind am Sonntag vier Personen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr eine Frau (geboren 1963) am Nachmittag auf der Ludwig-Erhard-Straße in Richtung Süden. Gegen 16.20 Uhr hatte sie medizinische Probleme und zog bei der Dresdner Straße scharf nach links.

Eine Frau fuhr zunächst einen Baum um und rammte dann ein anderes Fahrzeug. Quelle: T. Junghannß

Die Autofahrerin fuhr zunächst gegen einen Baum, der bei der Kollision umknickte. Der Frau geriet dann in den Gegenverkehr, wo sie frontal gegen die Seite eines anderen Fahrzeugs stieß, in dem drei Personen saßen, darunter ein Jugendlicher. Alle vier Unfallbeteiligten wurden mit mehreren Krankenwagen leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein vierstelliger Schaden.

Von tsa