Vier Verletzte bei Wohnungsbrand in Leipzig-Grünau

Vier Personen sind bei einem Wohnungsbrand in Leipzig-Grünau verletzt worden. Das Feuer sei gegen 15.20 Uhr in einer Wohnung in der 2. Etage ausgebrochen, hieß es am Abend aus der Leitstelle der Feuerwehr. Gegen 15.40 Uhr hatten die Einsatzkräfte den Brand in der Straße „Am Grund“ unter Kontrolle gebracht.

Drei Personen wurden wegen Rauchgasvergiftung vor Ort behandelt. Eine vierte Person erlitt Brandverletzungen und musste in das Verbrennungszentrum des St. Georg-Klinikums gebracht werden.

Was das Feuer verursacht hatte, dazu liegen noch keine Informationen vor.

