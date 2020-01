Leipzig

In Leipzig-Probstheida ist es am Freitagnachmittag zu einem schweren Unfall zwischen einem Linienbus und einem Auto gekommen. Als der 55-jährige Autofahrer gegen 15 Uhr vom Schweizerbogen aus kommend auf die Franzosenallee abbiegen wollte, kollidierten die beiden Fahrzeuge.

Wie ein Sprecher der Polizei am späten Abend auf Nachfrage von LVZ.de mitteilte, wurde der 55-Jährige bei dem Unfall schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht.. Auch drei Businsassen wurden bei der Kollision leicht verletzt. Zwei Kinder, die ebenfalls unter den Fahrgästen waren, wurden nach Angaben den Polizeisprechers nicht in ein Krankenhaus eingeliefert. Sie wurden aber am Unfallort versorgt. Der 33-Jährige Busfahrer blieb unverletzt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 12.000 Euro.

Von ebu