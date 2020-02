Leipzig

In der Dresdner Straße im Leipziger Stadtteil Reudnitz-Thonberg ist in der Nacht zu Mittwoch ein Unbekannter in ein Restaurant eingebrochen und hat einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag gestohlen. Laut Polizei muss sich der Diebstahl im Zeitraum zwischen Dienstagabend gegen 22.45 Uhr und Mittwochvormittag gegen 11 Uhr ereignet haben. Am Nachmittag bemerkte der Restaurantinhaber, dass die Tür aufgehebelt und die Räume durchwühlt waren. Die Höhe des Gesamtschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Von ebu