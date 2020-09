Rackwitz

Bei einem Unfall mit einem Fahrzeugtransporter nahe Rackwitz ist ein Sachschaden in Höhe von geschätzt 250 000 Euro entstanden. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwochmorgen mitteilte, war der Transporter am Dienstag aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und auf die Seite gekippt.

Kein Personenschaden

Sieben Fahrzeuge, vornehmlich der Marke Mercedes-Benz, die sich auf der Ladefläche des in Rumänien zugelassenen Lastwagens befanden, wurden dabei schwer beschädigt und landeten auf dem Dach. Der 43-jährige Fahrer blieb unverletzt.

Laut der Freiwilligen Feuerwehr Rackwitz ereignete sich der Unfall am Dienstagmorgen auf der Leipziger Straße in Richtung der Buchenwalder Straße und Bundesstraße 2 kurz hinter dem Ortsausgang Rackwitz. Die Kräfte waren kurz nach 9 Uhr alarmiert worden und bis etwa 17 Uhr im Einsatz. Vor Ort habe sich herausgestellt, dass es sich bei den Fahrzeugen um E-Autos handelte. Es sei nicht auszuschließen gewesen, dass eines der Fahrzeuge in Brand gerät, so die Feuerwehr Rackwitz, die mit zehn Personen ausrückte.

Von mhs/dpa