Leipzig

Krankenwagen am Dienstagmorgen am Stannebeinplatz im Leipziger Nordosten: Bei der Gefahrenbremsung eines Busses der Leipzig Verkehrsbetriebe ( LVB) wurden acht Kinder leicht verletzt. Fünf der Kinder wurden zur ambulanten Behandlung in eine Kinderklinik gebracht, die anderen wurden vor Ort behandelt. Das sagte Polizeisprecher Uwe Voigt am Vormittag zu LVZ.de.

Zu dem Vorfall kam es um kurz nach acht Uhr in der Gorkistraße. Eine 36-Jährige ging plötzlich über die Straße und beachtete den Bus nicht. Der Fahrer musste plötzlich stark bremsen. An Bord befand sich auch die Schulklasse. Laut Augenzeugen handelte es sich um eine Grundschulklasse.

Von luc