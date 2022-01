Krostitz

Ein 52-jähriger Ukrainer war mit seinem Lkw samt Sattelzug am Montag gegen 16.11 Uhr auf der B2 aus Krostitz kommend in Richtung Leipzig unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve kam das Gespann nach Informationen der Polizei von der Fahrbahn ab. Dabei kippte das Fahrzeug auf die Seite. Die Bergungsarbeiten erwiesen sich als äußert anspruchsvoll. Die Bundesstraße wurde dafür vollständig gesperrt. Die Arbeiten dauern in den Morgenstunden an. Es entstand ein erheblicher Sachschaden.

Von RND/isa