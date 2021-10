Von Gästen bedroht – Leipziger Taxifahrer um Tageseinnahmen gebracht

Leipzig

Ein Leipziger Taxifahrer ist am späten Sonntagabend im Osten der Messestadt überfallen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, bedrohten drei Täter den Mann gegen 23.30 Uhr in seinem Auto unter anderem mit einem spitzen sowie einem pistolenähnlichen Gegenstand. Der Taxifahrer händigte daraufhin im Kreuzungsbereich Schulze-Delitzsch-Straße/Benningsenstraße seine Tageseinnahmen in Höhe eines mittleren dreistelligen Betrags aus. Danach flüchteten die Männer in unbekannte Richtung.

Einen von ihnen beschrieb der Taxifahrer als zwischen 20 und 22 Jahre alt, klein, schlank und schwarzhaarig sowie hellhäutig. Auffällig seien seine großen Augen und seine rote Steppweste gewesen. Er habe akzentfrei deutsch gesprochen.

Wer Angaben zu den Verdächtigen oder zum Hergang der Tat machen kann, wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig oder unter der Telefonnummer 0341 96646666 zu melden. Die Ermittlungen wegen räuberischer Erpressung laufen.

Von anzi