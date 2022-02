Von „Shiny Flakes“ zu „Candy Love“: Wie der neue Drogen-Shop entstand

Leipzig

Er soll seinen neuen Drogen-Vertrieb schon aus dem Knast heraus gestartet haben: Der frühere Kinderzimmer-Dealer Maximilian Schmidt aus Leipzig muss nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft noch während seiner Haftzeit ein neues kriminelles Geschäftsmodell gestartet haben. Dies geht aus der Anklage gegen ihn und vier mutmaßliche Komplizen hervor, über welche die LVZ am Mittwoch exklusiv berichtet hatte.

Rückblick: Anfang November 2015 wurde Maximilian Schmidt zu einer Jugendstrafe von sieben Jahren verurteilt. Das Landgericht Leipzig sah es als erwiesen an, dass der Teenager von seinem Kinderzimmer im Stadtteil Gohlis aus mit seinem Onlineshop „Shiny Flakes“ fast eine Tonne illegale Drogen verkauft und damit von Dezember 2013 bis zu seiner Verhaftung am 26. Februar 2015 mehr als vier Millionen Euro eingenommen hatte. Im Juli 2019 wurde nach Angaben des Landgerichts Schmidts verbleibende Haftzeit zur Bewährung ausgesetzt und er kam auf freien Fuß.

Neuer Vertrieb aus der Haft heraus

Der jetzt vorliegenden Anklage zufolge sollen er und seine vier Mitbeschuldigten jedoch schon seit April 2019 über einen Online-Versand von einer Wohnung in der Prager Straße aus kiloweise Drogen verkauft haben. Bis Januar 2021 sollen nach Erkenntnissen der Ermittler knapp 500 Postsendungen mit illegalen Substanzen versandt worden sein, unter anderem 16,5 Kilogramm Amphetamin, 2,5 Kilogramm Haschisch, zwei Kilogramm der Partydroge MDMA, 500 Gramm Metamphetamin und 350 Gramm Kokain. Hinzu kamen über 1000 Stück an verschiedenen Tabletten und Arzneimitteln.

Doch wie kann es sein, dass Maximilian Schmidt schon während seiner Zeit im Gefängnis an dem neuen Drogen-Shop arbeitete, wie das die Ermittler annehmen? Nach Angaben des Landgerichts soll der gewiefte junge Mann gewisse Hafterleichterungen wie offenen Vollzug und Freigänge genutzt haben, um die Online-Plattform und ein neues Vertriebssystem aufzubauen. Genügend Know-how besaß er noch von seinem ersten Start-up „Shiny Flakes“, welches unter anderem der Netflix-Serie „How to Sell Drugs Online (Fast)“ als Vorlage diente.

Domain des Königreichs Tonga

Damals wurden für den Rauschgift-Shop gemietete Server genutzt, die über die Domains .cc (die zu Australien gehörenden Kokosinseln) und .to (Königreich Tonga) aufzurufen waren. Auch diesmal soll der Shop, den Schmidt und seine Partner betrieben haben sollen, über eine Domain mit der Endung .to verfügt haben. Der Name des neuen Onlineversands: „Candy Love“.

Wie berichtet, erhob die Staatsanwaltschaft im November 2021 Anklage wegen sechs Fällen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln – davon in zwei Fällen in nicht geringer Menge – in bandenmäßiger Begehung. Eine Entscheidung über die Eröffnung des Hauptverfahrens wurde von der zuständigen Strafkammer noch nicht getroffen, auch Haftbefehle sind nicht erlassen worden.

Von Frank Döring