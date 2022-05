Leipzig

Die Feuerwehr musste in der Nacht auf Samstag in den Leipziger Norden ausrücken. In Eutritzsch stand gegen 2.45 Uhr ein Auto in der Mosenthinstraße in Flammen. Der Wagen war auf einem Parkplatz direkt vor einem Kindergarten abgestellt. Ein daneben geparktes Auto konnte noch rechtzeitig weggefahren werden und wurde nur leicht beschädigt. Das brennende Auto hingegen wurde vollständig zerstört. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen,

Von RND/lvz