Leipzig

Ungewöhnlicher Fund an der Bundesstraße: Entlang der B6 sind am Freitagabend an mehreren Brücken aufgehängte Strohpuppen entdeckt worden. Wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte, ging von den Puppen keine Gefahr für den Straßenverkehr aus.

Nach ersten Erkenntnissen gehen die Beamten davon aus, dass die Puppen im Zusammenhang mit dem anstehenden Leipziger Ortsderby an der Bundesstraße aufgehängt wurden. Es wäre nicht der erste Fall: 2016 etwa wurden mehr als ein Dutzend Puppen an Brücken und Straßenschildern im Leipziger Stadtgebiet entdeckt. Auch damals ging die Polizei von einem Zusammenhang mit dem Leipziger Derby aus.

Die Polizei entfernte die jetzt an der Bundesstraße aufgehängten Puppen.

Von LVZ/sag