Leipzig

Bei einem Zusammenstoß am Montagmorgen im Südwesten von Leipzig ist ein Motorradfahrer verletzt worden. Ein 77 Jahre alter Autofahrer nahm dem 47-Jährigen nach ersten Erkenntnissen an der Kreuzung Rippachtalstraße und Albersdorfer Straße gegen 8.30 Uhr die Vorfahrt, sagte eine Polizeisprecherin am Vormittag auf Nachfrage von LVZ.de. Möglicherweise habe er den Mann auf dem Motorrad übersehen.

Der 47-Jährige stürzte, ein Rettungswagen und ein Hubschrauber kamen zum Einsatz. Angaben der Polizei zufolge verletzte sich der Mann leicht und musstein einer Klinik ambulant behandelt werden.

Die Unfallstelle blieb bis gegen 9.15 Uhr gesperrt. Am Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von 6000 Euro, am Auto in Höhe von 500 Euro.

Von jhz