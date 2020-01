Leipzig

Bei einem Unfall in Leipzig wurden am Donnerstag zwei Personen leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, befuhr eine 31-jährige Autofahrerin gegen 15.30 Uhr die Schomburgkstraße in Burghausen-Rückmarsdorf. Als sie die Vorfahrt eines ihr entgegenkommenden Autos missachtete, kollidierten die beiden Pkw.

Das Auto des 56-jährigen Fahrers kam dabei nach rechts von der Seite ab, prallte gegen ein Verkehrszeichen und schließlich gegen einen Zaun. Dabei wurden neben dem Zaunfeld auch zwei parkende Autos beschädigt. Der 56-Jährige sowie seine 54-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 11.000 Euro. Gegen die Autofahrerin wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Von ebu