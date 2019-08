Leipzig

Ein aufmerksamer Anwohner hat im Leipziger Stadtteil Gohlis-Süd einen Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt und ihn zur Rede gestellt. Laut Polizei reagierte der Langfinger aggressiv und bewarf den Mann mit dem Fahrrad.

Als der Anwohner am Mittwoch gegen 0.15 Uhr Geräusche im Hof des Mehrfamilienhauses in der Kasseler Straße hörte, kontrollierte er das Gelände und traf einen Mann an, der nicht im Haus wohnte und mit einem Fahrrad davonfahren wollte. Auf das Gefährt angesprochen, stieg er vom Rad und warf es dem Anwohner entgegen. Danach entfernte er sich in unbekannte Richtung.

Der Anwohner erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchtem Fahrraddiebstahl und gefährlicher Körperverletzung.

Von fbu