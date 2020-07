Während des Lockdowns: Aktenberg bei Leipziger Ermittlungsbehörden schrumpft

Leipzig

Eine unvermindert hohe Kriminalitätsbelastung und immer wieder angespannte Einsatzlagen: Seit Jahren schieben die Leipziger Sicherheitsbehörden einen Berg offener Fälle vor sich her. In den letzten Monaten gelang es nach Angaben des sächsischen Justizministeriums immerhin, die Zahl dieser unerledigten Ermittlungsverfahren um mehrere tausend abzutragen. Der Kriminalitätsrückgang während des Corona-Lockdowns war da ganz sicher kein Nachteil.

Noch Anfang des Jahres (Stichtag war 22. Januar) hatte die Polizeidirektion Leipzig ( PD) 23 492 offene Fälle in Bearbeitung, die noch nicht an die Staatsanwaltschaft abgegeben worden waren. Nirgendwo sonst im Freistaat war der Verfahrensstau größer. Die Dresdner Polizei hatte zum gleichen Zeitpunkt 17 630 unerledigte Fälle, teilte Justizministerin Katja Meier (Grüne) auf Anfrage der Landtagsabgeordneten Kerstin Köditz (Linke) mit. In Chemnitz waren es 11 929, im gesamten Freistaat 72 485.

Hohe Kriminalitätsbelastung

Bis März wuchs der Aktenberg insbesondere in Leipzig weiter an auf 23 900. Dies stellte einen neuen Höchstwert dar, nachdem sich in den vergangenen Jahren die Lage auf noch immer hohem Niveau zeitweise etwas entspannt hatte. Allerdings hat Leipzig traditionell mit der bei Weitem höchsten Kriminalität in Sachsen zu kämpfen. So blieb die Messestadt auch 2019 mit mehr als 196 Straftaten pro Tag einsame Spitze im Freistaat. Immerhin 12 196 Straftaten pro 100 000 Einwohner wurden voriges Jahr in Leipzig erfasst, in Sachsen waren es lediglich 6665. Trotz des erneuten Anstiegs der Alt-Fälle: Die Situation war schon deutlich schlimmer. Im Jahr 2015 waren noch über 31 000 Ermittlungsverfahren offen und tauchten somit nicht in der Statistik auf, sodass der damalige Polizeichef Bernd Merbitz den Rückgang der Kriminalität aus diesem Grund relativieren musste.

Weniger Straftaten in Corona-Krise

Inmitten des Corona-Ausnahmezustands schmolz indes auch die Zahl der nicht abgeschlossenen Ermittlungsverfahren zusehends ab. Allein von März bis April war ein Rückgang von mehr als 2400 zu konstatieren, bis Mai ging es runter auf 20 737 – so wenig wie lange nicht. Das Umfeld während des Lockdowns kam den Behörden allerdings auch entgegen: Nach Polizeiangaben ging die Zahl der Straftaten zwischen Mitte März und Ende April in einigen Deliktbereichen um mehr als die Hälfte zurück.

Diese Entwicklung ging auch an der Leipziger Staatsanwaltschaft nicht vorbei. Exakt 14 839 Ermittlungsverfahren gegen bekannte Tatverdächtige hatte die Anklagebehörde noch im Januar auf dem Tisch, hinzu kamen 11 130 Verfahren gegen Unbekannt – insgesamt lagen damit 25­ 969 Verfahren auf Halde.

Vor allem Offizialdelikte offen

Bei der weitaus überwiegenden Zahl dieser noch in Bearbeitung befindlichen Fälle handelt es sich um sogenannte Offizialdelikte – Straftaten, welche die Staatsanwaltschaft von Amts wegen verfolgen muss. Dies betrifft alle Verbrechen wie beispielsweise Mord, Totschlag und Raub sowie die meisten Vergehen. Auch hier lag Leipzig sachsenweit vorn, die Dresdner Staatsanwaltschaft hatte zum gleichen Zeitpunkt insgesamt 21 327 Fälle noch in Bearbeitung.

Etwas freundlicher sah die Lage in Leipzig dann im Mai aus: Nur noch 21 130 Verfahren waren unerledigt, davon 12 940 gegen bekannte Tatverdächtige. Ein Minus seit Jahresbeginn von immerhin 4839 Fällen.

Von Frank Döring