Weithin zu sehen waren die Flammen des Feuers, das in Leipzigs Südosten am Dienstagabend ausgebrochen ist. Die Feuerwehr teilte auf Anfrage von LVZ.de mit, dass ersten Erkenntnissen zufolge ein Holzstapel von etwa 20 Metern Größe in Brand geraten war. Die Einsatzkräfte rückten demnach gegen 17.30 Uhr mit vier Fahrzeugen aus.

Das Feuer entzündete sich gegenüber des Bruno-Plache-Stadions – der Spielstätte des 1. FC Lok Leipzig, der zu dieser Zeit in Bielefield um dem Aufstieg in die dritte Liga spielte. Nach LVZ-Informationen soll es sich um einen Kompostierstelle des Südfriedhofes handeln.

Von CN