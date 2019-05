Leipzig

Wohin soll dieser Wahlkampf in Leipzig noch führen? Nachdem am Dienstag ein AfD-Wahlhelfer laut Polizei innerhalb der Waffenverbotszone in der Eisenbahnstraße mit einer Schreckschusspistole erwischt wurde, kam es zwei Tage später zu einer massiven Attacke auf AfD-Plakatierer in Neustadt-Neuschönefeld. „Dieser Angriff zeigt, dass wir im Wahlkampf Angst vor Übergriffen haben müssen“, sagte AfD-Stadtrat Christian Kriegel am Freitag auf Anfrage.

Es war am Donnerstag kurz vor 14.30 Uhr in der Kohlgartenstraße, als zwei Männer (52, 61) AfD-Wahlplakate anbrachten. Plötzlich wurde dem älteren Mann Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Er erlitt vom Reizgas Schmerzen in den Augen und den Schleimhäuten. Außerdem zerdroschen die Täter am Opel Astra der Plakatierer die Scheiben und zerstachen alle vier Reifen. Kurz zuvor waren die Wahlhelfer von einem Anwohner (36) und dessen Bekannten beschimpft und bedrängt worden. Die Opfer erkannten den 36-Jährigen als Angreifer wieder, er bestreitet die Tat.

„Erschreckende Gewaltbereitschaft“

„Die Gewaltbereitschaft politischer Extremisten hat in unserer Stadt mittlerweile erschreckende Formen angenommen und mit diesem erneuten Anschlag gegen die AfD eine bisher noch nicht bekannte, neue Qualität erreicht“, so der AfD-Kreisvorsitzende Siegbert Droese. „Blieb es seit Beginn des Wahlkampfes meist bei Beschimpfungen, Beleidigungen sowie Sachbeschädigungen und Diebstählen von Plakaten, wurde nun eine weitere rote Linie überschritten. Es ist nicht hinnehmbar, dass neben der Sachbeschädigung am Fahrzeug nun erstmalig ein Wahlhelfer körperlich angegriffen und verletzt wurde.“ Die Polizei ermittelt gegen den Anwohner, in dessen Wohnung frisch benutztes Pfefferspray gefunden wurde, wegen Körperverletzung, Verstoßes gegen das Waffengesetz und Beleidigung.

Doch auch die Pistolen-Affäre vom Dienstag hat ein Nachspiel. Auf den bewaffneten AfD-Plakatierer (54) kommt wohl ein Bußgeldverfahren zu. Zwar konnte der Beschuldigte einen kleinen Waffenschein vorweisen, als die Polizei ihn am Dienstag mit leerem Gürtel-Holster außerhalb der Waffenverbotszone antraf. Seine Pistole hatte er zu diesem Zeitpunkt im Auto. „Wir gehen aufgrund von Zeugenaussagen aber davon aus, dass er die Waffe in der Waffenverbotszone bei sich getragen hat“, erklärte Polizeisprecher Alexander Bertram gegenüber der LVZ. „Die aufgehängten Plakate zeigten deutlich, dass sich die Männer zuvor in der Waffenverbotszone aufhielten.“ Aufnahmen, die unter anderem vom Twitterprofil @AAnoXpasaran verbreitet wurden, zeigen einen Plakatierer, der eine Waffe am Hosenbund zu tragen scheint. Die AfD bestritt die Vorwürfe, der Vorfall habe sich nicht innerhalb der Verbotszone ereignet. Nun wird das Verfahren von der städtischen Bußgeldbehörde geprüft.

Die politische Konkurrenz nahm sich des Themas schon mal an. So outete die Linke via Pressemitteilung den Begleiter des Pistolenbesitzers. Demnach soll Falk-Gert Pasemann, Kandidat der AfD für Stadtrat und Landtag, bei dem Zwischenfall am Dienstag dabei gewesen sein. Der Vorsitzende des Linken-Stadtbezirksverbands Leipzig-Ost und Kandidat zur Stadtratswahl, Uwe Fiedler, nutzte den Umstand für einen persönlichen Angriff: „Nachdem Gert Pasemann unternehmerisch gescheitert ist, sucht er sein Heil im politischen Nirwana“, teilte er mit. „Führende AfD-Vertreter respektieren Recht und Gesetz nicht und greifen die Demokratie offen an.“ Die AfD kommentierte die Personalie nicht.

Von Frank Döring