Waffenverbotszone Leipzig: Stadtrat will Anwohner bei Auswertung beteiligen

Der Stadtrat will bei der Evaluierung der Waffenverbotszone in Neustadt-Neuschönefeld und Volkmarsdorf einbezogen werden. Die Rathausspitze soll dies beim Freistaat so einfordern und auch die Anwohner und andere Akteure vor Ort beteiligen. Diese sollen beispielsweise zu Akzeptanz und Wirksamkeit der Verbotszone sowie zu weiteren Formen der Polizeiarbeit wie Fußstreifen, Fahrradstaffeln und Kontaktbereichsbeamten befragt werden. Das hat eine Mehrheit von 40 Abgeordneten der Linken, Grünen, SPD und FDP so beschlossen. 20 Stadträte der CDU und AfD waren dagegen. Wichtig sei vor allem, Migranten sowie Menschen in prekären Lebenslagen einzubeziehen, hieß es.

Linke und Grüne sehen Stigmatisierung

„Die Waffenverbotszone ist ein Instrument zur Stigmatisierung eines Stadtteils und erhöht den alltäglichen Kontrolldruck gegen alle, die sich im Viertel bewegen, die dort leben und arbeiten“, bekräftigte Juliane Nagel (Linke) ihre Abneigung gegen das vom Freistaat vor gut einem Jahr eingeführte Instrument. Wie berichtet, sind in Sachsens erster und einziger Waffenverbotszone 112 Messer, 16 Tierabwehrsprays, drei Elektroschocker, eine Pistole und ein Revolver gefunden worden. Die Trefferquote liege bei maximal fünf Prozent und hätte an jedem anderen Ort, an dem die Polizei genauer hinschaut, vergleichbar sein können. Die Eisenbahnstraße sei ein Gebiet, in dem vergleichsweise viele Menschen mit Migrationshintergrund leben. „Dem verbreiteten, aber falschen Vorurteil, dass Migration und Kriminalität zusammenhängen, wurde und wird mit der Waffenverbotszone fatalerweise Vorschub geleistet“, kritisierte Jürgen Kasek (Grüne). Sven Morlok ( FDP) lehnt die Verbotszone als „Symbolpolitik“ ab.

CDU und AfD : Evaluierung Sache des Freistaates

CDU-Stadtrat Thomas Hoffmann fand hingegen, dass die Verbotszone ein geeignetes Mittel sei, möglichen Konflikten entgegenzuwirken. Eine Evaluierung und Umsetzung sei aber „Sache des Freistaates“. Die Einbeziehung städtischer Verwaltungsmitarbeiter sowie der Anwohner würde die eigentliche Auswertung von Fakten und Daten „unnötig in die Länge ziehen“. Christian Kriegel ( AfD) nannte die Eisenbahnstraße sogar „eine der gefährlichsten Straßen Deutschlands“. Deshalb könne man auf eine Waffenverbotszone keineswegs verzichten.

Von Mathias Orbeck