Leipzig

Diese Überraschung ist den Verwaltungsrichtern in Bautzen durchaus gelungen: Am Mittwoch verkündete das Sächsische Oberverwaltungsgericht (OVG) einen Beschluss zur Waffenverbotszone in der Leipziger Eisenbahnstraße. „Mit Normenkontrollurteil vom heutigen Tag wurde die Polizeiverordnung des sächsischen Innenministeriums über das Verbot des Mitführens gefährlicher Gegenstände in Leipzig für unwirksam erklärt“, teilte OVG-Sprecher Thomas Ranft am Nachmittag mit. Die umstrittene Waffenverbotszone ist dem Gericht zufolge damit aber nicht vom Tisch.

Mitführen gefährlicher Gegenstände nun nicht mehr verboten

Mit der am 5. November 2018 in Kraft getretenen Verordnung ist es Passanten verboten, in dem Areal rund um die Eisenbahnstraße gefährliche Gegenstände wie Äxte, Beile, Schlagstöcke, Baseballschläger, Messer und Pfefferspaydosen bei sich zu haben. Die Verordnung stütze sich auf das allgemeine Polizeirecht, das eine Gefahr im polizeirechtlichen Sinn voraussetze, so das OVG. Nötig dafür wäre eine Prognose, das beispielsweise das Mitführen von Messern zu einem Schaden im Einzelfall für die öffentliche Sicherheit und Ordnung führt.

„Hierfür lagen indes weder der Behörde noch dem Sächsischen Oberverwaltungsgericht hinreichende Daten vor“, so das OVG. „Allein die Tatsache, dass Rohheitsdelikte im Bereich der Eisenbahnstraße häufiger auftreten als in anderen Stadtteilen, reicht hierfür nicht.“

Waffenverbotszone besteht offiziell weiterhin

Allerdings: Der Antragsteller, dem das OVG nunmehr Recht gab, hatte sich nur gegen die Verordnung gewandt, die das Mitführen gefährlicher Gegenstände untersagt. Wie OVG-Sprecher Ranft auf LVZ-Nachfrage bestätigte, bestehe die Waffenverbotszone ungeachtet der OVG-Entscheidung weiterhin. Allerdings sind nunmehr lediglich Gegenstände untersagt, die ohnehin dem Waffengesetz unterliegen.

Von Frank Döring