Leipzig-Plagwitz

Am Freitagabend hat ein graues Auto am Limburger Steg in Plagwitz gebrannt. Ein Pärchen, das sich zufällig in der Nähe befand, wurde von einer Frau auf den Brand aufmerksam gemacht, wie die Polizei Leipzig am Montag mitteilte. Sie liefen zu dem Auto und stellten ein kleines Feuer im vorderen Bereich in der Nähe der Reifen fest. Sie konnten das Feuer löschen.

Ihr schnelles Handeln hat laut der Polizei wohl einen größeren Schaden verhindert. Der Wagen gehört offenbar einer Immobilienfirma. Der Nutzer des Fahrzeugs wurde bekanntgemacht und kam zum Tatort.

Zuletzt hatten Brandanschläge auf Fahrzeuge auf Baustellen an der Prager Straße und an der Käthe-Kollwitz-Straße in Leipzig für Aufsehen gesorgt.

Von ps