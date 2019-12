Schkeuditz

Der Fahrer verliert die Kontrolle, das Auto kippt auf die Seite: Bei einem Unfall in der Nähe des Schkeuditzer Kreuzes ist ein Mensch am Dienstag schwer verletzt worden. Die Person sei ins Krankenhaus gebracht worden, hieß es aus der Rettungsleitstelle der Feuerwehr in Leipzig. Nähere Angaben gab es zunächst nicht.

Ersten Erkenntnissen nach ereignete sich der Unfall gegen 11 Uhr bei der Überfahrt von der Autobahn 14 auf die A9. Das Auto kam aus Richtung Magdeburg.

Von jhz