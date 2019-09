Leipzig

Nach brisanten Einsätzen in Nacht zuvor in Connewitz und in der Prager Straße begann der Wahlsonntag für die Leipziger Polizei zunächst ohne ernsthafte Zwischenfälle. „Derzeit ist die Lage aus unserer Sicht ruhig“ sagte Behördensprecher Alexander Bertram am Nachmittag auf LVZ-Anfrage. Störungen im Zusammenhang mit der Wahl habe es bislang nicht gegeben. Diese erwarte man ohnehin eher mit Bekanntwerden der ersten Wahlergebnisse. Auch bis kurz vor Schließung der Wahllokale gab es keine größeren Zwischenfälle.

Die Ordnungshüter haben, wie berichtet, einen Großeinsatz für den Sonntagabend geplant. Hintergrund sind Befürchtungen, dass es vor allem in der Messestadt zu gewaltsamen „Resonanzaktionen“ auf das Landtagswahlergebnis kommen könnte. Besonders am Neuen Rathaus wurden bereits gegen 14 Uhr umfangreiche Absperrungen vorgenommen, um den Zugang zum Gebäude zu gewährleisten. Die Polizei befürchtet, dass es einigen darum gehen könnte, das Neue Rathaus an diesem Abend etwa für AfD-Politiker zu blockieren. Auch der sichere Transport der Wahlurnen hierher ist ein Schwerpunkt.

Seit 17.30 Uhr können Besucher im Neuen Rathaus die Präsentation der Wahlergebnisse live verfolgen. Allerdings gibt es aus Sicherheitsgründen Taschenkontrollen, was zu kleineren Warteschlangen führte. Ab 18.30 Uhr haben sich Anhänger des Aktionsnetzwerkes „ Leipzig nimmt Platz“ vor dem Rathaus angekündigt. Dieses hatte zu einer Kundgebung unter dem Motto „Trotz alledem!“ aufgerufen, um „gegen die völkisch-rassistische, nationalistische und menschenfeindliche Politik der AfD zu demonstrieren“, wie es in einer Mitteilung hieß.

Zusätzliche Brisanz brachte eine Veröffentlichung auf dem linken Szeneportal „ Indymedia“, mit der die Antifa zu einer Beteiligung an der Kundgebung mobilisierte: „Wir wählen den autonomen Antifaschismus!“ Zuvor wollten sich die Sympathisanten am Jahrtausendfeld in West, an der Haltestelle Koehlerstraße in Ost und am Herderpark in Süd treffen, was die Polizei ebenfalls auf den Plan rief.

Ähnlich wie bei sicherheitsrelevanten Fußballspielen hatte die Polizei für den Wahlsonntag eine besondere Aufbauorganisation mit einem speziell eingesetzten Polizeiführer gebildet, um den Großeinsatz effektiver koordinieren zu können. Neben Beamten der Polizeidirektion Leipzig sind auch Kräfte der Bereitschaftspolizei Sachsen unterwegs.

Von Frank Döring