Leipzig

Sein Job wurde einem Rentner im Leipziger Osten zum Verhängnis: Der 72-Jährige verteilte am Dienstag gegen 13.45 Uhr in der Eisenbahnstraße und anliegenden Straßen im Auftrag einer Firma Wahlwerbung in den Hausbriefkästen. Wie die Polizei am Mittwoch auf Anfrage mitteilte, hatte er Flyer von SPD, Linken und AfD in einem Wagen dabei. Plötzlich tauchte ein Unbekannter auf und zerrte ihn von einem Haus in der Hedwigstraße weg. Und zwar so heftig, dass der ältere Mann zu Boden stürzte. Der Angreifer entriss ihm die Flyer und warf sie auf die Straße. Dann ging er zu dem Zustellerwagen und griff sich zielgerichtet die Flyer einer der drei Parteien – nach Behördenangaben jene der AfD – und warf sie ebenfalls auf die Straße. Fluchtartig verließ er schließlich den Tatort.

Der 72-Jährige rappelte sich wieder auf, um seine Arbeit fortzusetzen. Aufgrund des Zwischenfalls und der Bedrohungslage verteilte er nur noch die Flyer der beiden anderen Parteien, nicht mehr jene der AfD. Trotzdem bekam er kurz darauf erneut Ärger. Ein paar Häuser weiter liefen zwei Vermummte auf ihn zu, drückten ihn gegen eine Hauswand, nahmen aus dem Wagen weitere AfD-Flyer und warfen sie auf die Straße. Schließlich folgte noch ein dritter Mann, der die am Boden liegenden Zettel aufsammelte und mitnahm.

Kripo sucht Zeugen

Schließlich rief der Rentner die Polizei zu Hilfe, die nun wegen Körperverletzung und Nötigung ermittelt. Die Kripo hofft, dass Zeugen Hinweise zu den Tätern geben können, Kontakt zu den Ermittlern ist möglich unter Telefon 0341 96646666.

Erst am Donnerstag voriger Woche waren in der Kohlgartenstraße zwei Männer (52, 61) attackiert worden, die Wahlplakate der AfD angebracht hatten. Dem älteren Wahlhelfer wurde dabei Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Zudem beschädigten die Angreifer das Auto des Duos. Beide waren im Unterschied zum Opfer aus der Hedwigstraße direkt im Auftrag der Partei ehrenamtlich unterwegs.

Von F. D.