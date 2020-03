Leipzig

In der Leipziger Karl-Liebknecht-Straße ist am Wochenende das Lager eines Schuhgeschäftes von Dieben ausgeräumt worden. Eine Angestellte entdeckte die aufgebrochene Tür des Kellerverschlags am Montagmittag gegen 12.30 Uhr und informierte die Polizei.

Nach Angaben der Beamten wurde bei dem Diebeszug fast der gesamte Bestand und somit Schuhe eines „mittleren fünfstelligen Betrags“ gestohlen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

Von lcl