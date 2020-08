Warum die Leipziger S-Bahn-Angreifer wieder auf freiem Fuß sind

Leipzig

Ein 19-jähriger Deutscher und ein 16-jähriger Syrer sind nach dem Angriff auf eine S-Bahn-Kontrolleurin in Leipzig wieder auf freiem Fuß. Die beiden jungen Männer konnten noch am Dienstagnachmittag, wenige Stunden nachdem sie sich gestellt hatten, die Dienststelle der Leipziger Bundespolizei verlassen, bestätigte deren Sprecher Jens Damrau am Mittwoch auf LVZ-Anfrage. Seinen Angaben zufolge wurde nach einer Prüfung des Falls kein Haftbefehl gegen die beiden Tatverdächtigen von der Staatsanwaltschaft beantragt. „Es lagen hierfür keine ausreichenden Voraussetzungen vor“, erklärte Damrau.

Die beiden Männer, die am 16. Juli ohne Fahrschein in einer Bahn der Linie S1 erwischt worden waren, sollen eine Kontrolleurin am Haltepunkt Leutzsch auf brutale Weise attackiert haben. Der 19-Jährige hatte die Frau zunächst bespuckt, sein 16-jähriger Begleiter trat die Ticketprüferin schließlich auf dem Bahnsteig mit dem Fuß von hinten gegen den Kopf. Die 42-Jährige kippte bewusstlos zurück in die Bahn und blieb dort minutenlang liegen.

Ermittler sehen keine Wiederholungs- oder Fluchtgefahr

Die beiden mutmaßlichen Täter hätten einen festen Wohnsitz in Leipzig, weshalb bei ihnen keine Fluchtgefahr gegeben sei, erklärte der Polizeisprecher die Gründe für die Freilassung. Auch eine Wiederholungs- oder Verdunklungsgefahr sah die Staatsanwaltschaft bei den Männern nicht. Die Angreifer seien nicht vorbestraft. Ob sie bereits polizeilich in Erscheinung getreten sind, werde noch geprüft, so Damrau.

Mit Bildern einer Überwachungskamera hatte die Polizei am Sonntag zunächst in der MDR-Sendung „ Kripo live“ nach den Männern gefahndet. Am Montag wurden Fotos daraus auch in vielen weiteren Medien wie auch der LVZ veröffentlicht. Am Dienstag stellte sich das Duo dem öffentlichen Fahndungsdruck und erschien bei der Polizei. Bei ihrer Vernehmung hätten die beiden Männer die Taten eingeräumt, ansonsten aber geschwiegen, berichtete Damrau.

Vorwurf: Gefährliche Körperverletzung

Gegen die jungen Männer werde wegen gefährlicher Körperverletzung, Nötigung, Beleidigung und Erschleichens von Leistungen ermittelt, so die Bundespolizei. Wann und ob gegen sie ein Prozess am Amtsgericht eröffnet wird, ist noch offen. „Derzeit laufen noch weitere Ermittlungen“, so Damrau. Über eine Anklageerhebung entscheide am Ende die Staatsanwaltschaft.

